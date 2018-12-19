Yahya Kemal Beyatlı Makedonya'da anıldı

Makedonya'da Türkçe'nin gelişmesi açısından çeşitli sıkıntılar bulunduğunu belirten Çevik, "TİKA olarak 2005 yılından itibaren gerek Türkçe'nin gelişmesinde gerek buradaki soydaşlarımız, akraba topluluklarımızın eğitim alanında fiziksel altyapılarını güçlendirerek kaliteli eğitim almaları için yaklaşık 40'a yakın okulun inşaatını, tadilatını, restorasyonunu gerçekleştirerek eğitimlerine katkı sağladık." dedi.

Çevik, burada yaptığı konuşmada, geçmişte Makedonya'daki Türklerin bir araya gelerek, Türkçe'nin geleceğini tartıştığı çeşitli toplantı ve seminerler düzenlendiğini söyledi.

Panele, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik, AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Makedonya Kültür Bakanlığı temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı çerçevesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Kültür Bakanlığının desteğiyle, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) ile Uluslararası Vizyon Üniversitesi tarafından "Vefatının 60. yılında Üsküplü Yahya Kemal Beyatlı" paneli düzenlendi.

"Bu konuda önümüzdeki dönemde gerekli kurum ve kuruluşlarla istişarede bulunarak MATÜSİTEB olarak bu FETÖ terör yuvasının, FETÖ terör örgütünün okullarının isminin kullanılmaması yönünde gereken bütün işlemleri, hukuki ve siyasi işlemler noktasında inisiyatif alacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Bütün kurum ve kuruluşlara bu noktada bize destek vermeleri konusunda da çağrıda bulunuyorum."

Yahya Kemal'in Türk edebiyatında sadece bir şair olmadığını ifade eden Emin, Beyatlı'nın Türk dünyasında önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Milletvekili İsen de yer isimleri konusunda Balkan bölgesinin geneline nazaran Makedonya'da yaşayan soydaşların büyük bir hassasiyet gösterdiğini dile getirdi.

Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Akif Ersoy gibi isimlerin sadece Balkan coğrafyası için değil, Anadolu ile gönül coğrafyası olarak nitelendirdikleri diğer bölgeler için de önemli isimler olduğunu belirten İsen, şunları kaydetti:

"Sizin gerçekten birinci halkadaki hemşehrileri olarak Yahya Kemal ile gurur duymanız gerektiğini söylüyorum. Onun işaret ettiği hususları yerine getirme noktasında size daha çok sorumluluk düştüğü kanaatindeyim. Önümüzdeki yıllarda onun adını daha çok duyacağız."

Panelistler de yaptıkları sunumlarda, Yahya Kemal'in Üsküp'te doğduğu ve yaşadığı evin yeniden inşa edilerek burada bir Türk kültür merkezi açılması taleplerini dile getirdi.

