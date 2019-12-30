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  4. Yakacak olmaktan kurtardığı zeytin ağaçları gelir kapısı oldu

Yakacak olmaktan kurtardığı zeytin ağaçları gelir kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 08:25 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki fidancılık firması, imara açılan alanlardan sökülen yaşları 50 ile 500 aralığında olan zeytin ağaçlarını, kesilip odun olmaktan kurtararak, bakımlarını yapıyor, ardından da satıyor.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki fidancılık firması, imara açılan alanlardan sökülen yaşları 50 ile 500 aralığında olan zeytin ağaçlarını, kesilip odun olmaktan kurtararak, bakımlarını yapıyor, ardından da satıyor.
Manisa- İstanbul yolu üzeri Selimşahlar kavşağı mevkisinde bir fidancılık firması, imar geçen alanlardan kesilmekten kurtardığı ağaçları söküp, 2 bin 500 TL ile 25 bin TL arası değişen fiyatlarla Türkiye'nin çeşitli bölgelerine satıyor. Odun olmaktan kurtardığı zeytin ağaçlarını özel yöntemlerle tesise taşıyan işletme, bu ağaçların en az 2 yıl bakımını yapıyor. En genci 50, en yaşlısı 500 yıllık olan ve bakımı tamamlanan zeytin ağaçları, yaşına ve şekline göre satışa sunuluyor. Meyve de veren zeytin ağaçları alışveriş merkezleri, site ve villa gibi alanların bahçelerini süslüyor. 12 yıldır fidancılık firmasını işlettiğini ancak 8 yıldır zeytin ağaçlarını toplamaya başladığını belirten evli, 2 çocuk babası Erhan Atılgan (49), ağaçların kesilerek yok olmasına karşı olduğunu söyledi.
'ZEYTİN AĞAÇLARINI YENİDEN YAŞATMAK GURUR VERİCİ'
Yaptığı uygulamayla hem ağaçların odun olmaktan kurtulduğunu hem de kıymetli ellerde yeniden hayat bulduğunu ifade eden Atılgan, şöyle konuştu:
"Son yıllarda ülkemizde zeytin ağaçlarına ilgi oldukça arttı. Ağaçların kesilmesine ve yok olmasına karşıyız. Bizim topladığımız zeytin ağaçlarının köklerine kesinlikle bir zarar gelmiyor. Bizim elimizde olan zeytin ağaçları ruhsatı alınmış inşaat sahalarından sökülüp firmamıza getirilmiştir. Onun dışında biz çiftçilerin söküp firmamıza getirdiği zeytin ağaçlarını kesinlikle almıyoruz. Şirketimizde bunların faturaları da mevcuttur. Zeytin ağaçlarını yeniden yaşatmak çok gurur verici. Bu ağaçlar bize geldikten 3 ya da 4 yıl sonra şekillerini alıyor. Fiyatlar da değişkenlik gösterebiliyor. Mesela elimizdeki 500 yıllık zeytin ağacını 25 bin TL'den, 50 yıllık olanı 2 bin 500 TL'den satıyoruz. Bu fiyatlar zeytinin yaşına ve şeklinde göre değişiyor. Her yıl en az üç kere periyodik zamanlarda buduyoruz. Bunların devamlı sulamasını yapıyoruz. Bunlara çeşitli böcek ve haşereler geliyor. Bunların da ilaçlamalarını yaz aylarında periyodik olarak yapıyoruz."

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