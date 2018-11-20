HABER

Yakaladığı hırsızı, selfie çektikten sonra polise teslim etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da olta takımını çalan B.U.'yu (19) sosyal medya üzerinden takip ederek yakalayan Ali Bilgiç, 'selfie' çektikten sonra şüpheliyi polise teslim etti.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da olta takımını çalan B.U.'yu (19) sosyal medya üzerinden takip ederek yakalayan Ali Bilgiç, 'selfie' çektikten sonra şüpheliyi polise teslim etti. Antalya'da yarı profesyonel olta balıkçısı Ali Bilgiç, Kaleiçi Yat Limanı'nda duran teknedeki olta takımının çalındığını anlayınca polise haber verdi. Aynı zamanda 6 bin amatör olta balıkçısının yer aldığı sosyal medya grubunun yöneticisi olan Ali Bilgiç, bir hafta sonra gruptaki bir kişinin internet ortamında kendisinin oltasıyla benzer takımın, çok ucuz fiyata satışa konulduğunu söylediğini kaydetti. Gruptaki arkadaşının, hırsızın 2 bin liralık takımı 200 liraya satışa koymasından şüphelenmesiyle kendisine haber verdiğini belirten Bilgiç, “Üç gün boyunca hırsızla internet ortamında iletişimi kesmeyerek oltanın bana ait olup olmadığını netleştirdik. Ardından arkadaşım, alıcı gibi davranarak hırsızla anlaştı. Hırsız, arkadaşıma saat 23.00'te kent merkezinde bir kafede buluşmayı teklif etti. Polise de haber verdikten sonra birkaç arkadaşla kafeye gittik ve hırsızdan olta takımımı aldık" dedi. POLİSE TESLİM ETTİ Hırsız B.U. ile selfie çekip 6 bin kişilik grupta fotoğrafı 'hırsızımla selfie' diye paylaşan Bilgiç, "Hatasının karşılıksız kalmaması için bu fotoğrafı çektim. Cana geleceğine mala gelsin diye kaybettiğimiz onlarca eşyamız oldu. Olta balıkçıları olarak bundan muzdaribiz. Şikayetimizi geri çekmedik. Hem malımızı kendi çalışmamızla aldık, hem suçluyu emniyete teslim ettik" dedi.

PARTNERInstagram'ın yeni modası sıra dışı kaş akımı!Instagram'ın yeni modası sıra dışı kaş akımı!
Kız yurdunda 'duman' paniğiKız yurdunda 'duman' paniği
Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndüKarnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kesin kazanırım

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kesin kazanırım

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

Günlük kiralık evde rezalet! İlişkiye girip canlı yayınladı

Günlük kiralık evde rezalet! İlişkiye girip canlı yayınladı

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.