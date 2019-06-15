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Yakaladığı yılana elini ısırttı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 17:46 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde, Suriyeli çoban, dağda bulduğu yılanın zarar vermeyeceğini ispatlamak için elini ısırmasını sağladı.  Kovancılar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Suriye uyruklu çoban, dağda yılan bulup, yakaladı.

Yakaladığı yılana elini ısırttı 

Erkan BAY/KOVANCILAR (Elazığ),(DHA)- ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde, Suriyeli çoban, dağda bulduğu yılanın zarar vermeyeceğini ispatlamak için elini ısırmasını sağladı.
Kovancılar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Suriye uyruklu çoban, dağda yılan bulup, yakaladı. Adı öğrenilemeyen çoban, yılanın zarar vermeyeceğini ispatlamak için bir elini ısırttı. Suriyeli çoban, yılanı daha sonra doğal ortamına bıraktı. Suriyelinin yılana elini ısırtma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Yakaladığı yılana elini ısırttı

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