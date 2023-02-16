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Yakalama kararı bulanan 2 müteahhit, kendi yaptıkları binalarda öldü

16.02.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler Diyarbakır'da da binaların çökmesine yol açtı. Diyarbakır'da çöken 7 binada yaşamını yitiren 2 kişinin, haklarında yakalama kararı çıkarılan müteahhitlerden Celal İrkören ve Halil İpek olduğu ortaya çıktı.

Yakalama kararı bulanan 2 müteahhit, kendi yaptıkları binalarda öldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, yıkılan 7 binadan 2’sinde enkaz ve arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, yıkılan binalarla ilgili bazı iddialar üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda 67 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanarak gözaltına alınan 39 şüpheliden 15’i tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 2’si savcılık ifadesi sonrası, 22 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

2 MÜTEAHHİT YAPTIKLARI BİNADA ÖLDÜ

Deprem sonrası iddialar üzerine başlatılan soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkarılan 67 kişiden Celal İrkören'in yaptığı Sözel Apartmanı'nın, Halil İpek'in ise Dündar Apartmanı’nın müteahhidi olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda Celal İrkören'in Sözel Apartmanı’nda, Halil İpek'in ise Dündar Apartmanı'nın enkazında kalarak, yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma da devam ediyor. Deprem nedeniyle, Yenişehir ilçesindeki bir site ve Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı ile Bağlar ilçesindeki Tesisler Kavşağı'nda bulunan Serin-2 Apartmanı, 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı ve Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ‘Deprem Soruşturma Bürosu’ tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve üç savcı görevlendirildi.

Kaynak: DHA

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deprem Diyarbakır Kahramanmaraş

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