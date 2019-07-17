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YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN RASİM OZAN KÜTAHYALI DURUŞMAYA YİNE GELMEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkında savunmasının alınması için yakalama kararı çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı bugünkü duruşmaya da katılmadı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkında savunmasının alınması için yakalama kararı çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı bugünkü duruşmaya da katılmadı. Mahkeme, sanık Kütahyalı hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ve sanık avukatı katıldı. Hakim, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı tarafından yakalama kararına karşı yapılan itirazın reddedildiğini tutanağa geçirdi. Müşteki avukatları, yakalama emrinin infazının beklenmesini talep ettiler. Sanık Kütahyalı'nın avukatı ise soruşturma sırasında dinlenilen tanıkların yeniden dinlenilmesini talep etti. Hakim, tanık dinlenilmesi talebini reddetti. Sanık hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME
İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında, yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor. Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Kütahyalı'nın suçlamayı kabul etmediği ancak tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyor. Sanık Kütahyalı'nın "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

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