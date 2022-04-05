Yakalama kararı çıkarılmıştı! HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu ortaya çıktı

Öldürülen bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmış ve hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Adresinde bulunamayan HDP'li ismin akıbeti merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Güzel, dokunulmazlık dosyasının Mecliste tartışıldığı sırada Suriye'ye kaçtı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldikten ortadan kayboldu. Güzel'in savunmasını bile başka HDP'li vekiller yaptı.

DİYARBAKIR, ŞIRNAK, ORADAN DA SURİYE...

İçişleri Bakanlığı'nın hakkında "yurt dışına çıkma yasağı" koyduğu HDP'li vekil Güzel hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması sonrasında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Güzel verdiği adreslerde bulunamadı. Görgü tanıkları Güzel'i ocak ayı sonlarında Diyarbakır'da, kısa bir süre sonra da Şırnak'ta gördü. Akşam'da yer alan habere göre, HDP'li Güzel'in Ezil Çayı üzerinden Suriye'de YPG'nin kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor. Geçiş yaptığı sırada Güzel'in hala dokunulmazlığı kaldırılmadığı öğrenildi. Kaçan Güzel'in dokunulmazlığı TBMM'deki oylamayla 1 Mart'ta kaldırılmıştı.

DANIŞMANI DA ALMANYA'YA KAÇTI

Güzel'in TBMM'de danışmanlığını yapan Kenan Canpolat'ın, terörist Volkan Bora'nın kuzeni olduğu belirlenmişti. Güzel'in Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkınca danışmanının da Almanya'ya kaçtığı ortaya çıkmıştı.

"SÖZLÜM" DEMİŞTİ

Adıyaman'da öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından HDP'li Semra Güzel kendisini "sözlüm" diyerek savunmuştu.

