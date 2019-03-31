Yakalama kararı olan 25 kişiye oy kullandıktan sonra gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları seçim bölgelerinde, hakkında yakalama kararı bulunan 25 kişiyi oy kullandıktan sonra gözaltına aldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca sorumluluk alanında yer alan 494 sandık bölgesinde, her sandık başına 1 jandarma görevlendirildi. Jandarma ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişiyi tespit etti. Oylarını kullanan 25 kişi, daha sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, işlemleri için jandarma karakollarına götürüldü.

