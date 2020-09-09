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Yakalama kararı olan FETÖ/PDY üyesi öğretmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 17:28 | Son Güncelleme

Aksaray’da FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan yakalaması olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen KOM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.Operasyon, Aksaray merkezde bir adrese gerçekleştirildi.

Yakalama kararı olan FETÖ/PDY üyesi öğretmen yakalandı

Aksaray’da FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan yakalaması olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen KOM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Operasyon, Aksaray merkezde bir adrese gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) terör örgütüne üye olmaktan yakalama kararı olan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen R.S.’nin Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçedeki ikamete yönelik gerçekleştirdiği operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan şüpheli R.C. Aksaray T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna gönderildi.

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