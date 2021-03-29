HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yakalaması bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

Yakalaması bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

29.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da çeşitli hırsızlık suçlarından 19 yıl 103 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, Trafik ve Asayiş Timlerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, Trafik ve Asayiş Timlerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı olduğu bilinen ve bir süredir takip edilen şüpheli İ.G.

Yakalaması bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

Manisa’da çeşitli hırsızlık suçlarından 19 yıl 103 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, Trafik ve Asayiş Timlerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, Trafik ve Asayiş Timlerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı olduğu bilinen ve bir süredir takip edilen şüpheli İ.G. (22) Akhisar ilçesinde polis sorumluluk bölgesindeki Novada alışveriş merkezi yakınlarında bugün sabah saat 10.00 sıralarında yakalandı. Çeşitli hırsızlık suçlarından 19 yıl 103 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak Akhisar Süleymanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yakalaması bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
Köpekten çıkan tümörü gören inanamadı!Köpekten çıkan tümörü gören inanamadı!
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

İzmir'de güneş gözlüğü hırsızlığı suçlaması sonrası intihar eden polis memuruyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İzmir'de intihar eden polisle ilgili açıklama

Su kanunu nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su kanununun içeriği ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su kanunu açıklaması

Görüntüler olay olmuştu! Hamza Dağ'dan 'Kürşat Ayvatoğlu' açıklaması

Görüntüler olay olmuştu! Flaş 'Kürşat Ayvatoğlu' açıklaması

Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak?  

Ramazan ayı nisanda başlayacak

Köpekten çıkan tümörü gören inanamadı!

Köpekten çıkan tümörü gören inanamadı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.