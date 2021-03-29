Yakalaması bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

Manisa’da çeşitli hırsızlık suçlarından 19 yıl 103 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, Trafik ve Asayiş Timlerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, Trafik ve Asayiş Timlerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı olduğu bilinen ve bir süredir takip edilen şüpheli İ.G. (22) Akhisar ilçesinde polis sorumluluk bölgesindeki Novada alışveriş merkezi yakınlarında bugün sabah saat 10.00 sıralarında yakalandı. Çeşitli hırsızlık suçlarından 19 yıl 103 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak Akhisar Süleymanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



