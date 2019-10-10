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Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

İstanbul ve Kocaeli’de vatandaşların önünü araçla kesip çantalarını çalan ve kapkaç anları saniye saniye kaydedilen ağabey ve kardeşi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul ve Kocaeli’de vatandaşların önünü araçla kesip çantalarını çalan ve kapkaç anları saniye saniye kaydedilen ağabey ve kardeşi düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis ekiplerini gören kapkaççı şahıs, evinin çatısına çıkarak intihar etmeye çalıştı.

Polisin düzenlediği operasyonda kaçamayacağını anlayan kapkaççı çatıya çıkarak intihar etmek istedi. Olay 6 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarına park edilen bir cipi gözüne kestiren yüzü maskeli 2 şahıs, aracın yanına yaklaştı. Toz maskesi ile yüzlerini saklamaya çalışan şahıslar, aracın camını kırarak içerisinde bulunan 130 bin TL’yi çalarak, olay yerine geldikleri ciple kaçtılar. Olayı gören vatandaşlar ise o anları saniye saniye cep telefonu ile görüntüledi. Hırsızlık anını görüntüleyen vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaldırımda yürüyen kadının önünü kesip çantasını kapkaç ettiler
Ekipler olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, aynı şahıslar İstanbul’da çaldıkları bir otomobille yolda yürüyen bir kadını takibe aldı. Kaldırımda yürüyen kadının önünü kesen şahıslar, çantasını kapkaç yaparak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye kent güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahısların kapkaç için kullandıkları otomobili park halindeyken çaldıkları görünüyor. Şahıslar çaldıkları araç ile kadını takip ediyor. Daha sonra otomobille kaldırıma çıkan şahıslar kadının önünü keserek çantasını kapkaç ediyor.

Polis ekipleri sıkıştırınca çatıya çıktı
Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde her iki kapkaç olayını da gerçekleştiren şahsın H.P. (29) ve B.P. (16) isimli kardeşler olduğunu tespit etti. İstanbul ve çevresi illerde çok sayıda kapkaç olayına karıştıkları değerlendirilen şahısların İstanbul Pendik’te yaşadıkları eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sırasında polis ekiplerinin geldiğini gören H.P. apartmanın çatısına çıkarak kendisini aşağı sarkıttı. Polis ekipleri şahsı dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Yaklaşmaları durumunda aşağı atlayacağını söyleyen şahıs, ikna edilerek aşağı indirildi. Yakalanacağını anlayınca bir ticari taksi ile kaçmaya çalışan B.P. ise polis ekiplerinin takibi sonucunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kapkaççı kardeşlerin anneleri 91 farklı arama kaydı olan suç makinesi çıktı
Polis ekipleri tarafından şahısların yaşadığı evde yapılan aramalarda, kapkaç ve hırsızlık olayları sırasında kullanılan çok sayıda pense, tornavida ve benzeri araç ele geçirildi. Şahısların evde bulunan anneleri A.P. (46)’nin ise yapılan kimlik kontrollerinde 91 farklı suçtan arandığı, 54 yıl kesinleşmiş hapis cezasının ve 38 bin TL para cezasının olduğu tespit edildi. A.P. isimli kadın ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan H.P. ve B.P. isimli şahıslar ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şahıslar yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı

Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı
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