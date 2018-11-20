Yakalanacağını anlayan soygun girişimi şüphelisi kendini vurdu

Başkentte bir kuyumcudan soygun girişiminde bulunan şüpheli, yakalanacağını anlayınca evinde kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 14 Kasım'da Mamak Hocalı Caddesi'ndeki bir kuyumcuyu soyma teşebbüsünde bulunan, kuyumcunun müdahalesi sonucu olay yerinden kaçan kişinin Ali Ölçer olduğunu belirledi.

Ölçer'in olay yerinden kaçarken izlediği güzergahı çevredeki güvenlik kameralarından takip eden polis ekipleri, şüphelinin evinin, Mamak Şahin Tepe Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ölçer'i gözaltına almak için evine giden polis ekipleri, şüpheliye "Teslim ol" çağrısında bulundu.

Defalarca tekrarlanan çağrıya rağmen kapıyı açmayan Ölçer'in evinden bir el silah sesi geldi.

Bunun üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, şüphelinin intihar ettiğini belirledi.

