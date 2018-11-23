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Yakalanacağını anlayınca 20 bin rüşvet teklif etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

 BÜYÜKÇEKMECE ve Zeytinburnu'nda düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda 500 kilo skunk, 20 kilo eroin ve 50 bin ecstasy hap ele geçirdi.

Yakalanacağını anlayınca 20 bin rüşvet teklif etti

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)- BÜYÜKÇEKMECE ve Zeytinburnu'nda düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda 500 kilo skunk, 20 kilo eroin ve 50 bin ecstasy hap ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Kasım Çarşamba günü Büyükçekmece ve Zeytinburnu'nda iki farklı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 15 milyon lira olduğunu öne sürdü.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ 20 BİN LİRA RÜŞVET TEKLİF EDİNCE TRAFİK EKİPLERİ UYUŞTURUCUYU FARK ETTİ
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri uygulama yaptığı sırada bir 34 SR 564 plakalı kamyonetten şüphelenerek durdurdu. Trafik polisleri kamyonetin evraklarını incelemeye başladı. Kamyonet sürücüsü M.A. muayenesi olmadığı için polis ekiplerine 20 bin lira rüşvet teklif etti. Durumdan şüphelenen polis ekipleri kamyoneti aramak istedi. Trafik polisleri kamyonette uyuşturucu madde bulunca durumu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine iletti. Narkotik ekipleri kamyonette yaptığı aramalarda 367 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

KIRTASİYEDEN BALON ALINCA OPERASYON BAŞLATILDI
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikinci operasyonu ise Zeytinburnu'nda düzenledi. Narkotik ekiplerinin fiziki takibinde olan uyuşturucu satıcısı kırtasiyeden bir poşet çocuk balonu alarak depo olarak kullandığı iş yerine gelince ekipler uyuşturucu maddeleri bu balonlarla çıkartacağı ihtimali üzerine harekete geçti. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı iki ayrı depoya düzenlediği baskında Ö.A. ve M.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 133 kilo skunk, 20 kilo eroin ve 50 bin ecstasy hap ele geçirdi. Narkotik polisleri şüphelilerin yakalanmamak için balonların içerisine eroinleri doldurarak çocuk oyuncaklarıyla birlikte sevkıyat yapacaklarını ileri sürdü. Operasyonlar kapsamında Büyükçekmece'de gözaltına alınan M.A. ile Zeytinburnu'nda gözaltına alınan Ö.A. ve M.Ü.'nün Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Narkotik ekiplerinin Zeytinburnu'nda bulunan depoya yaptığı baskın polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin yaptıkları aramalarda uyuşturucu maddeleri bulmaları kaydedildi.

(FOTOĞRAFLI)

Yakalanacağını anlayınca 20 bin rüşvet teklif ettiYakalanacağını anlayınca 20 bin rüşvet teklif ettiYakalanacağını anlayınca 20 bin rüşvet teklif ettiYakalanacağını anlayınca 20 bin rüşvet teklif etti

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