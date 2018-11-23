Yakalanacağını anlayınca 20 bin rüşvet teklif etti

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)- BÜYÜKÇEKMECE ve Zeytinburnu'nda düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda 500 kilo skunk, 20 kilo eroin ve 50 bin ecstasy hap ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Kasım Çarşamba günü Büyükçekmece ve Zeytinburnu'nda iki farklı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 15 milyon lira olduğunu öne sürdü.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ 20 BİN LİRA RÜŞVET TEKLİF EDİNCE TRAFİK EKİPLERİ UYUŞTURUCUYU FARK ETTİ

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri uygulama yaptığı sırada bir 34 SR 564 plakalı kamyonetten şüphelenerek durdurdu. Trafik polisleri kamyonetin evraklarını incelemeye başladı. Kamyonet sürücüsü M.A. muayenesi olmadığı için polis ekiplerine 20 bin lira rüşvet teklif etti. Durumdan şüphelenen polis ekipleri kamyoneti aramak istedi. Trafik polisleri kamyonette uyuşturucu madde bulunca durumu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine iletti. Narkotik ekipleri kamyonette yaptığı aramalarda 367 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü M.A. yakalanarak gözaltına alındı.