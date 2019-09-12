HABER

Yakalanacağını anlayınca kaçırmaya çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kayseri’de çeşitli suçlardan hakkında 16 yakalama emri bulunan ve 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadının yakınları, polis ekiplerini görünce kadını kaçırma girişiminde bulundu.

Yakalanacağını anlayınca kaçırmaya çalıştılar

Kayseri’de çeşitli suçlardan hakkında 16 yakalama emri bulunan ve 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadının yakınları, polis ekiplerini görünce kadını kaçırma girişiminde bulundu. Kadın yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri,
‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘hırsızlık’, ‘yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından hakkında 16 yakalama emri bulunan ve 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Gülcan K.’yı (37) yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi 638. Sokak’ta bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin eve geldiğini gören Gülcan K.’nın yakınları, kadını kaçırma girişiminde bulundu ama başarılı olamadı.
Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek ve bu silahlara ait 8 adet dolu fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülcan K., yanındaki 2 çocuğuyla beraber cezaevine teslim edildi.

Yakalanacağını anlayınca kaçırmaya çalıştılar

Yakalanacağını anlayınca kaçırmaya çalıştılar

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
Mülteci kaçakçısı, damda yakalandıMülteci kaçakçısı, damda yakalandı
Motosiklet traktörle çarpıştı: 2 yaralı (2)Motosiklet traktörle çarpıştı: 2 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.