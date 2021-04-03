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Yakalanacağını anlayınca kız arkadaşını bırakıp kaçtı

03.04.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü kız arkadaşını bırakıp, kaçtı. Sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanacağını anlayınca kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde devriye görevi yapan gece bekçileri, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta arama yapan bekçilerin, arka koltukta bulunan torbada ne olduğunu sorması üzerine sürücü Ş.F., beraberindeki kız arkadaşı Ş.A.’yı bırakıp, koşarak kaçmaya başladı.

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Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Torbadan 81 gram metamfetmin, bir miktar esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 15 kilitli poşet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 905 lira çıktı.

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Ş.F. ve kız arkadaşı Ş.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A. adli kontrolle serbest bırakılırken, Ş.F. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

DHA

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Bursa
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