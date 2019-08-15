Yakalanacağını anlayınca üzerindeki uyuşturucuyu atıp kaçtı

Tekirdağ’da polis ekiplerini görünce koşarak uzaklaşan bir kişi ile emniyet ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelinin kaçarken otluk alana attığı torbada ve üzerinde yapılan aramada toplam 41 fişek esrar ele geçirildi.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet K. (19) isimli bir kişi akşam saatlerinde devriye atan polis ekiplerini görünce birden koşmaya başladı. Şüphelinin bu hareketini gözden kaçırmayan emniyet ekipleri ile Muhammet K. arasında kısa süren bir kovalamaca yaşandı. Kovalamaca esnasında otluk bir alana giren şüpheli, üzerinden bir poşet çıkararak otların arasına attı.

3 kişi gözaltına alındı

Kovalamaca sonrası emniyet ekiplerince yakalanan Muhammet K.’nin üzerinden 1 fişek uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 130 TL nakit para çıktı. Şüphelinin otluk alana attığı torbada da incelemelerde bulunan emniyet ekipleri, 39 fişek esrar ele geçirdi. Aynı zamanda kaçmadan önce Muhammet K. ile konuştuğu iddia edilen Hüseyin B. (18) ve Abdullah D. isimli şahıslar üzerinde de arama gerçekleştiren emniyet ekipleri, Hüseyin B.’nin de üzerinde 1 fişek uyuşturucu yakaladı.

3 şüpheli emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, karakoldaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

