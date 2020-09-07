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Yakalanacaklarını anlayınca hayvanları geri getirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı olayında, hırsızlık şüphelilerinin yakalanacağını anlayınca hayvanları ahıra geri getirdikleri kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Kızılcapınar Köyü Su Geçidi mevkisindeki ahırda bulunan Mustafa Bayraktar’a ait 39 adet küçükbaş hayvanın sabaha karşı kimliği belirsiz kişilerce çalındığı ortaya çıkmıştı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı olayında, hırsızlık şüphelilerinin yakalanacağını anlayınca hayvanları ahıra geri getirdikleri kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Kızılcapınar Köyü Su Geçidi mevkisindeki ahırda bulunan Mustafa Bayraktar’a ait 39 adet küçükbaş hayvanın sabaha karşı kimliği belirsiz kişilerce çalındığı ortaya çıkmıştı. Sabah ahıra gittiğinde hayvanlarının yerinde olmadığını gören hayvan sahibinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi sonrasında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar devam ederken aynı günün akşamı geç saatlerde hayvanların ahıra yakın bir alana bırakıldığı görüldü.
Hırsızlık şüphelilerinin hayvanları kaçıramadığı yakalanacaklarını anlayınca da geç saatlerde hayvanları boyunlarında çanları sökülmüş halde ahıra yakın bir yere bırakarak kaçtıkları iddia edildi.

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