Yakalanan altın hırsızı: Gel bir çay içelim

Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 7 ay önce evlenen Emre Taysi düğünde takılan altınlarını bozdurmak için motosiklet ile giderken telefonla konuşmak için yol kenarında bekledi. Yaklaşık değeri 48 bin TL olan altın ve dövizleri o esnada yere düştü. O sırada arkadan gelen bir kişi, altıları fark ederek poşeti alıp kayıplara karıştı. Cebindeki yatırımların olmadığını fark eden Taysi, saatlerce altınlarını aradı. Yoğun aramalar sonra Taysi, güvenlik kameralarında bir kişinin arkasından gelerek gözünün önünden altınlarını aldığını fark etti. En yakın polis merkezine giden Taysi, güvenlik kameralarını da vererek şahıstan şikayetçi oldu. Kısa süre içerisinde altınları alan Ç.T., polis ekipleri tarafından bulundu. Altınlarını alan kişiyle karşılaşan Taysi, duydukları sonra şoka uğradı. 48 bin TL’lik altın ve dövizlerden sadece 10 bin TL’lik kısmını geri alabilen Taysi, şahıstan şikayetçi oldu.

BULUNTU EŞYA OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.T., bozdurulup harcanan altın ve dövizlerin ’buluntu eşya’ olarak değerlendirilmesi sonucu savcılık tarafından serbest bırakıldı. Altın ve dövizleri bozdurup borçlarını ödemeyi hayal ederken ortada kalan Emre Taysi, kendini görmesine rağmen altınları vermeyen kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.