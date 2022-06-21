"Yakalanan Amerikalılar'ın Yerini Bilmiyoruz"

Kremlin, Ukrayna'nın doğusunda Rusya'ya karşı savaşırlarken yakalanan iki Amerikalı'nın yerlerini bilmediğini kaydetti. Bugün yapılan açıklamada, iki Amerikalı'nın paralı asker oldukları, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı bölgelerde ölüm cezasına çarptırılabilecekleri bildirildi.

39 yaşındaki Alexander Drueke ve 27 yaşındaki Andy Huynh, Harkiv yakınlarında Rusya'ya karşı savaşırken kaybolmuştu. Rus devlet medyası, iki Amerikalı'yla yapılan söyleşilerin video görüntülerini yayınlamış ve Rusya'nın desteklediği kuvvetler tarafından yakalandıklarını bildirmişti.

Interfax haber ajansı, kimliğini açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, iki Amerikalı'nın sadece Rusya tarafından tanınan Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde olduklarını belirtti.

İngiliz vatandaşları Shaun Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Brahim Saadoun, Ukrayna ordusu bünyesinde Rusya'ya karşı savaşırken Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yakalanmış ve bu ay ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın, Alabama eyaletinden gelen iki Amerikan vatandaşının da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yargılanmaları durumunda ölüm cezasına çarptırılabilecekleri olasılığını saf dışı etmedi.

Rusya'da ölüm cezası bulunmamasına rağmen sadece Moskova'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri yasalarında ölüm cezası yer alıyor.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Askeri personelimizin hayatını tehdit eden paralı askerlerden bahsediyoruz. Sadece bizim değil, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin askeri personelinin de hayatlarını tehdit ettiler" dedi.

Peskov, Amerikalılar'ın Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yargılanarak ölüm cezası alıp alamayacaklarıyla ilgili olarak, "Hiçbir olasılığı bertaraf edemeyiz çünkü bunlar mahkemelerin kararı. Bu kararlar üzerinde hiçbir zaman yorum yapmıyoruz ve mahkeme kararlarına müdahale hakkımız yok" şeklinde konuştu.

Reuters haber ajansı, Amerikalılar'ın Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bulunduklarına ilişkin Interfax haberini doğrulayamadı. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden bir sözcü de konuya ilişkin yorum talebini reddetti.

Kremlin, "paralı asker" olan Amerikalılar'ın savaş tutuklularının nasıl muamele görmeleri gerektiğini içeren Cenevre Sözleşmesi kapsamında koruma altında olmadıklarını savundu.

Aileleri, iki Amerikalı'nın paralı asker olmadıklarını, Ukrayna'ya Nisan ayında Rus kuvvetlerini püskürtmeye yardım etmek için gönüllü olarak gittiklerini kaydediyor.

Alexander Drueke'nin annesi Lois Drueke, "Alex oraya asker olarak gitmedi, askeri eğitimi olan bir sivil olarak gitti" dedi.

Drueke ve Huynh, aileleriyle son olarak 8 Haziran'da iletişim kurmuş ve bir misyona katılacaklarını, bu nedenle bir ya da iki gün boyunca haberleşme sağlayamayacaklarını söylemişti. İki Amerikalı'nın üslerine geri dönmemeleri üzerine yakalanmış olabilecekleri kaygısı ortaya çıkmıştı.

Aileleri daha sonra Drueke ve Huynh'un Donetsk'e komşu Harkiv bölgesinde olduklarını öğrendiklerini kaydetmişti.

