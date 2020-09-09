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Yakalanan araba hırsızları suç makinesi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 15:23 | Son Güncelleme

Eskişehir’de park halinde bulunan bir otomobili çaldıkları iddiasıyla şüphelenilen iki şahıs polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin onlarca suçtan haklarında kayıt olduğu ortaya çıktı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Orhangazi Mahallesi Küme Sokak’ta bulunan bir otomobilin çalınması ve Orhangazi ile Sazova mahallelerinde bulunan 5 ayrı ikametteki hırsızlık olaylarıyla alakalı çalışma başlattı.

Eskişehir’de park halinde bulunan bir otomobili çaldıkları iddiasıyla şüphelenilen iki şahıs polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin onlarca suçtan haklarında kayıt olduğu ortaya çıktı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Orhangazi Mahallesi Küme Sokak’ta bulunan bir otomobilin çalınması ve Orhangazi ile Sazova mahallelerinde bulunan 5 ayrı ikametteki hırsızlık olaylarıyla alakalı çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışma ile çalınan otomobilin Eskişehir-Kütahya karayolundaki Sazova Bilim ve Kültür Parkı otoparkına girdiğini öğrendi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak şüpheli şahıslar Şükrü A. ve Muhterem T.’yi Sazova Parkı içinde yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı. Şükrü A.’nın emniyetteki sorgusunda 30, Muhterem T.’nin ise 24 suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, Eskişehir’de meydana gelen hırsızlık olaylarında çalınan klarnet, televizyon, çim biçme makinesi gibi aletler ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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