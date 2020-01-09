Yakalanan DEAŞ’lıların hedefinde yılbaşı gecesi polisin olduğu ortaya çıktı

Başkent’te yılbaşı gecesi hain bir saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ’lıların hedefinde polisin olduğu ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde yapılan operasyonla DEAŞ’lı teröristler yakalanmıştı. 30 Aralık’ta yakalanarak gözaltına alınan 5’i Suriyeli, 1’i Iraklı 6 şüpheliden 4’ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Teröristlerin yılbaşında halkın yoğun olduğu yerlerde görev yapan polislere yönelik eylem planladıkları ve bunun için örgüt yönetiminden silah ve bomba yapımında kullanılmak üzere malzeme istedikleri ortaya çıktı.



