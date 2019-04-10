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Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:37 | Son Güncelleme

Asılsız söylentiyle "Umut yürüyüşü"ne katılan düzensiz göçmenlerin kartları iptal edildi - Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu: - "Sosyal medyadan yayılan söylentiler üzerine başlayan “Umut Yürüyüşü” kapsamında ilimize akın eden düzensiz göçmenlere yönelik kolluk kuvvetlerimiz tarafından yapılan çalışmalarda 5 gün içerisinde 2 bini aşkın düzensiz göçmen yakalanarak, bu yürüyüşe katılan göçmenlerin kartları iptal edilerek, 308 kişinin deport işlemi yapılmış diğerlerinin yasal işlemleri devam etmektedir"

EDİRNE (AA) - Son günlerde Edirne'de "sınır kapılarının" açılacağı söylentisi nedeniyle kente gelmeleri sonrası yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye sınır kapılarını açacak" söylentileri üzerine Türkiye’nin dört bir yanından komşu ülkelere geçmek üzere Edirne'ye yoğun bir düzensiz göçmen akını yaşandığını belirtti.

Asılsız söylentiler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır devriyeleri ile gerekli önlemler alınarak yasa dışı hiçbir geçişe izin verilmediğini vurgulayan Aşılıoğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal medyadan yayılan söylentiler üzerine başlayan “Umut Yürüyüşü” kapsamında ilimize akın eden düzensiz göçmenlere yönelik kolluk kuvvetlerimiz tarafından yapılan çalışmalarda 5 gün içerisinde 2 bini aşkın düzensiz göçmen yakalanarak, bu yürüyüşe katılan göçmenlerin kartları iptal edilerek, 308 kişinin deport işlemi yapılmış diğerlerinin yasal işlemleri devam etmektedir. Kolluk görevlileri tarafından İl göç idaresine teslim edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatılmış ve bazıları çeşitli illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilmişlerdir.

Devletlerde işleyiş söylentiler üzerine değil kanunlar üzerine yürütülmektedir, bu nedenle sosyal medya veya diğer platformlar üzerinden yayılan asılsız söylentilere itibar edilmemesi düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlemler kararlılıkla sürdürülecektir."

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da gazetecilere yaptığı açıklamada tedbirlerin artırıldığını ve yasa dışı hiç bir geçişe müsaade edilmeyeceğini kaydetti.

"Avrupa'ya düzensiz göçmen kabul edileceği" yönünde provokatif söylentiler yayıldığını ve bunları yakında takip ettiklerini belirten Kurt, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Uluslararası yükümlülükleri ve kanunlarını uygulamaktadır. İllegal bir şekilde ülkemize girişi de istemiyoruz bu şekilde ülkemizden kimsenin çıkmasına da izin vermeyeceğiz. Böyle bir şeyin olması söz konusu dahil olamaz. Ancak provokasyon amaçlı bir takım paylaşımların yapıldığını bizde duyuyoruz. Bunları yakından takip ediyoruz. Böyle şeylere kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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