HABER

Yakalanan gri kategorideki terörist, Ak Partili meclis üyesi ve yeğeninin katili çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, arazide terk edilmiş aracın içinde cansız bedenleri bulunan Ak Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük'ün (30) öldürülmesi olayının faili PKK'lı terörist 'Şevger' kod adlı Muhammed Fadullah Kamış sağ olarak ele geçirildi.

Yakalanan gri kategorideki terörist, Ak Partili meclis üyesi ve yeğeninin katili çıktı

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, arazide terk edilmiş aracın içinde cansız bedenleri bulunan Ak Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük'ün (30) öldürülmesi olayının faili PKK'lı terörist 'Şevger' kod adlı Muhammed Fadullah Kamış sağ olarak ele geçirildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, teröristin suçunu itiraf ettiğini söyledi.
Karayazı'ya bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki arazide, 18 Haziran günü terk edilmiş aracın içinde 2 kişinin hareketsiz olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçtakilerin silahla başlarından vurulduğu tespit edildi. Jandarmanın araştırması sonucu cesetlerin, Turnagöl Mahallesi'nin eski muhtarı olan, Ak Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük olduğu belirlendi. Amca- yeğenin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Amca ve yeğen otopsi sonrası Turnagöl Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün teröristler tarafından şehit edildiği ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı tarafında yapılan yazılı açıklamada, Erzurum'da terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan PKK'lı terörist 'Şevger' kod adlı Muhammed Fadullah Kamış'ın yakalandığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün öldürülmesi olayının faili olduğu belirtildi.
TABANCA VE EL BOMBALARI İLE YAKALANDI
Bugün canlı olarak ele geçirilen teröristle ilgili bir basın açıklaması düzenleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, bir aydır gece- gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Başarılı bir operasyonla teröristi sağ olarak ele geçirdiklerini vurgulayan Memiş şunları söyledi:
"Geçtiğimiz haftalarda maalesef Ak Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük hayatını kaybetmişti. Yaptığımız istihbari çalışmalar sonucunda bu eylemi gerçekleştirenlerin terör örgütü mensupları olduğunu belirledik. Bunun üzerine o olayın gerçekleştiğinden itibaren neredeyse her gün geceli- gündüzlü hem istihbari hem de operasyonel çalışmalarmız neticesinde bugün jandarma, emniyet ve diğer istihbari birimlerimizle beraber Horasan'ın Yukarı Tahir Hoca köyünde yaptığımız operayonla 'Şevger' kod adlı Muhammed Fadullah Kamış adlı terörist sağ olarak ele geçirildi. İlk sorgusunda Savcı Küçük ve Ahmet Küçük cinayetini kabul etti. Operasyonlar devam ediyor. Onları da tek tek ele geçireceğiz. Çünkü bu konuda devletimiz çok kararlı. Teröristi yakalarken çatışma olmadı. Çünkü bulunduğu yeri çok iyi bir şekilde sarmıştık. Jandarma, Özel Hareket birlik ve timleri kaçacak delik bırakmamıştı. Teröristin üzerinden bir tabanca 2 adet el bombası 4 adet M16 şarjörü çıktı."
Vali Okay Memiş, gelişen olaylarla ilgili basın açıkamaları yaparak kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

FOTOĞRAF

Yakalanan gri kategorideki terörist, Ak Partili meclis üyesi ve yeğeninin katili çıktıYakalanan gri kategorideki terörist, Ak Partili meclis üyesi ve yeğeninin katili çıktı

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Evinde uyuşturucu içiren şahıs tutuklandıEvinde uyuşturucu içiren şahıs tutuklandı
Sudan’da protestolarda 5 kişi hayatını kaybettiSudan’da protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.