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Yakalanan hırsız, iş yeri sahibinin kafasına tabak attı!

05.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta züccaciye dükkanında hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, yakalanınca dükkan sahibine tabak fırlatarak olay yerinden kaçtı. Tabağın kafasına isabet etmesi üzerine iş yeri sahibi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakalanan hırsız, iş yeri sahibinin kafasına tabak attı!

Olay, 2 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bulunan bir züccaciye dükkanında yaşandı. Bir kişinin hırsızlık yaptığından şüphelenen çalışanlar, durumu iş yeri sahibi Maruf Gözel'e söyledi. 55 yaşındaki Gözel'in adamın çantasını kontrol etmek istemesi üzerine ikili arasında tartışma başladı.

TEZGAHTAKİ CAM TABAĞI FIRLATTI

Gözel'in 'polis çağıracağım' demesi üzerine şüpheli, tezgahta bulunan cam tabağı fırlattı. Tabağın Gözel'in kafasına isabet etmesinin ardından, şüpheli kişi koşarak kaçtı. Çalışanlar yetişmeye çalışsa da saldırgan gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Maruf Gözel hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

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Yaralanan adamın oğlu Bülent Gözel, "Hırsızlık yapıyor. Malzemeleri çalmaya çalışıyor. Babam dışarıda temizlik yapıyor. Kardeşlerimin babama söylemesi üzerine kapının önüne çıkıyor. Malı vermemek için camı kafasına fırlatıp, gidiyor. Babamın kafasında 5 - 10 tane dikiş var. Psikolojimiz bozuldu. Yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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