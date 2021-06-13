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Yakalanan hırsızlar ortalığı birbirine kattı! Herkesin önünde jiletle kollarını kesti

13.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ortaköy'deki bir mağazadan 800 lira değerinde eşya çalan iki kadın hırsız, bekçilere yakalandı. Gözaltına alınacağını öğrenen hırsızlar, ortalığı birbirine kattı. Biri mağaza yetkilisine 'Ürünleri al, bizi bıraksınlar' diye bağıran hırsızlardan diğeri ise kendini jiletle kesti.

Yakalanan hırsızlar ortalığı birbirine kattı! Herkesin önünde jiletle kollarını kesti

Olay, geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 20.20 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iki kadın sokak üzerindeki bir mağazaya giderek eşya bakıyormuş gibi yapmaya başladı. Kadın hırsızlar bir süre sonra yanlarında getirdikleri poşete 800 lira değerindeki 3 adet eşofman takımı ve bel cüzdanını koyarak çaldı. Kadın hırsızlar ardından dışarıya çıkarak uzaklaşmak istedi ancak durumu fark eden mağaza yetkilisi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. İhbardan çok kısa bir süre sonra olay yerine gelen bekçiler, durumundan şüphelendikleri iki kadını durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan hırsızlar, “Ürünleri al bizi bıraksınlar” diyerek yüksek sesle bağırmaya başladı. Bunun üzerine Beşiktaş bekçisi, zanlıları temas etmeden muhafaza altına aldıktan sonra mağaza yetkilisini beklemeye başladı.

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ORTALIĞI BİRBİRİNE KATIP JİLETLE KENDİNİ KESTİ

Bir süre sonra gelen mağaza yetkilisine aynı şekilde bağıran hırsızlardan biri çantasından çıkarttığı jiletle kolunu kesmeye başladı. İşyeri yetkilisinin şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine bekçiler, kendisine zarar veren hırsızı kelepçelemek istedi. O esnada kadın hırsız yerden eline geçirdiği cam şişeyi kırarak bekçi S.D.’nin sol el bileğini keserek yaraladı. Hırsızlık anları ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kelepçelenerek gözaltına alınan Ç.D. ve S.B., sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette yapılan incelemede zanlıların “hırsızlık” suçundan arandıkları ve yine Beşiktaş’ta bir AVM’de mağaza içerisinde kıyafet deneyen M.A.‘nın cep telefonunu çarparak çaldıkları ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ç.D. ve S.B.. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan eşyalar ise mağaza yetkilisine teslim edildi.

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İHA

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