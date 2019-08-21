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Yakalanan hırsızlık zanlısından pişkin cevap: "Adam öldürdük sanki"

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 10:46 | Son Güncelleme

Konya’da hırsızlık için girdikleri evde fark edilince kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi 3 kadın, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Yakalanan hırsızlık zanlısından pişkin cevap: "Adam öldürdük sanki"

Konya’da hırsızlık için girdikleri evde fark edilince kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi 3 kadın, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin, maşallah maşallah. Sanki adam öldürdük" demesi dikkat çekti.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bir süre gezen 3 şüpheli kadın, zemine yakın demir korkuluğu olmayan bir ev belirledi. Ev sahibinin evde olduğunu fark eden şüpheliler, bir süre apartmanın etrafında dolanıp uygun zamanı bekledi. Bu sırada ev sahibi Yasemin E., evinin kapısını kilitlemeden kapatıp komşuya gitmek için evden ayrıldı. Yasemin E.’nin evden çıktığını gören hırsızlık şüphelisi 3 kadın, evin balkonundan kapıyı bir aparatla açtıktan sonra içeri girdi. Evde dolanan şüphelileri fark eden Yasemin E.’nin komşusu ve akrabası bağırarak yardım istedi. Çığlıklar üzerine panikleyen hırsızlık şüphelileri eve girdikleri yerden kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandı. Haber verilmesi üzerine hırsızlık şüphelileri, olay yerine sevk edilen polislere teslim edildi.

"Sanki adam öldürdük"
Gözaltını alınan şüpheliler Y.Y., M.E., ve S.E., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Poliste 8 suç dosyası bulunan şüphelilerden M.E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin, maşallah maşallah sanki adam öldürdük" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Basın mensuplarının utanmıyor musunuz? sorusu üzerine ise, ’Niye utanayım…’ diye cevap verdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yakalanan hırsızlık zanlısından pişkin cevap:

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