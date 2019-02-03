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Yakalanan PKK'lı Baghestani, örgütü İsrail ve ABD'yle görüştürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 16:15 | Son Güncelleme

MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Davut Baghestani'nin sorgusu sürerken, geçmiş yıllarda terör örgütünün İsrail ve ABD'yle görüşmelerine aracılık da ettiği, İsrail'de yayımladığı dergilerde örgüt propagandası yaptığı ortaya çıktı.

Yakalanan PKK'lı Baghestani, örgütü İsrail ve ABD'yle görüştürmüş

MERSİN, (DHA)- MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Davut Baghestani'nin sorgusu sürerken, geçmiş yıllarda terör örgütünün İsrail ve ABD'yle görüşmelerine aracılık da ettiği, İsrail'de yayımladığı dergilerde örgüt propagandası yaptığı ortaya çıktı.
Adana'da 3 kişi ile birlikte jandarma ve polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan ve terör örgüt içerisinde önemli görevlerde bulunan Davut Baghestani'nin sorgusu Mersin'de sürüyor. Sözde Kürdistan Yürütme Konseyi ile ilişkili olduğu belirlenen Davut Baghestani'nin 'Canbulut Turgay' isimli sahte kimlik taşıdığı ortaya çıktı. Örgütün sözde yürütme konseyi ile yakın ilişkisi olduğu ve üst düzey görev üstlendiği belirlenen Baghestani'nin Mersin ve Adana'da, çeşitli eylemlerde bulunduğu da belirlendi. Bazı dönemlerde öldüğüne dair haberler de yayımlanan Davut Baghestani'nin geçen yıl Suriye'nin Rakka kentinde YPG/PKK terör örgütünün uzantısı olarak kurulan 'Suriye'nin Geleceği' adlı sözde partinin de oluşumunda yer aldığı da ortaya çıktı.
Baghestani'nin, geçmişte Irak'taki terör örgütü kamplarında örgüt mensuplarına ve kampta bulunanlara hitaben konuşma yaptığı, sosyal medya hesaplarından örgüt propagandasında bulunduğu, İsrail-Kürt Enstitüsü'nün başkanlığını yaptığı, geçmiş yıllarda terör örgütünün İsrail ve ABD ile görüşmelerine aracılık da ederek, İsrail'de yayımladığı dergilerde örgüt propagandası yaptığı da öğrenildi. Baghestani'nin 3 kişiyle yakalandığı operasyonda 3'ü kendisine ait 3 cep telefonu da ele geçirildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Yakalanan PKK'lı Baghestani, örgütü İsrail ve ABD'yle görüştürmüş

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