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  4. Yakalanan terörist AK Parti Karayazı Meclis Üyesinin katili çıktı

Yakalanan terörist AK Parti Karayazı Meclis Üyesinin katili çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 13:48 | Son Güncelleme

Ağrı’da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 teröristten birinin, Erzurum AK Parti Karayazı Meclis Üyesi ve yeğeninin katili olduğu ortaya çıktı.Ağrı Jandarma Komutanlığınca, Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde gerçekleştirilen operasyonda ’Alişer’ kod adlı Yücel Kandemir isimli PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubunun da aralarında bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı’da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 teröristten birinin, Erzurum AK Parti Karayazı Meclis Üyesi ve yeğeninin katili olduğu ortaya çıktı.
Ağrı Jandarma Komutanlığınca, Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde gerçekleştirilen operasyonda ’Alişer’ kod adlı Yücel Kandemir isimli PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubunun da aralarında bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmanın meydana geldiği yerde bulunan sığınak içerisinde Yücel Kandemir isimli teröristten elde edilen biyolojik deliller, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi.
Söz konusu deliller üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde; 18 Haziran 2019 tarihinde Erzurum’un Karayazı ilçesi Anıtlı Mahallesi’nde AK Parti Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük’ün öldürülmesi olayında, olay yerinden elde edilen biyolojik deliller ile Tutak ilçesi, Soğukpınar köyünde sığınak içerisinde ve Yücel Kandemir isimli bölücü terör örgütü mensubundan elde edilen biyolojik deliller birbiriyle örtüştü. Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük’ün öldürülmesi olayı faillerinden birisinin de, 6 Aralık 2019 tarihinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca Tutak ilçesi, Soğukpınar köyünde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen Yücel Kandemir isimli bölücü terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

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