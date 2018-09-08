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Yakalanan terörist, PKK'nın yeni planını itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 21:01 | Son Güncelleme

Bitlis Tatvan kırsalında yakalanan “Delal M.” kod adlı Mizgin K.’nın ifadesi, PKK’nın Karadeniz’de gerçekleştirmeyi planladığı eylemleri günyüzüne çıkardı. PKK’lı Mizgin K., gönüllü olan ve örgütün sözde yöneticileri tarafından seçilen teröristlerin sınır ötesine götürülerek, bomba hazırlama konusunda eğitim aldıklarını anlattı.

Yakalanan terörist, PKK'nın yeni planını itiraf etti

Suriye ve Irak’taki kamplarda 6 ay boyunca bomba hazırlama konusunda eğitim aldığını söyleyen terörist, örgütün “sabotajcı” adını verdiği 30’ar kişilik grupların bu eğitimi “yabancı terör örgütü üyelerinden” aldıklarını söyledi.

Yeni Şafak’ın haberine göre; itirafçı terörist, eğitim başlıklarının “sabotaj, fünye bağlantıları, son bağlantı, son kontroller, patlayıcıların etkileri ve karışım oranları ile dış kaplara yerleştirilmesi” olduğu bilgisini verdi.

KAÇAKÇILARIN YARDIMIYLA KARADENİZ’E GEÇTİLER

Aldığı 6 aylık eğitimin 5 ayının el yapımı patlayıcı (EYP) hazırlayarak geçtiğini söyleyen Mizgin K., eğitim bittikten sonra PKK’nın sözde üst yönetiminin “6-8 kişilik gruplara ayrılarak Türkiye’nin kuzey eyaletlerine gönderin” talimatı üzerine, gruplara bölünerek Suriye ve Irak üzerinden İran’a gittiklerini söyledi. Mizgin K., buradan da örgütün kullandığı kaçakçılar yardımıyla Kars, Ağrı, Van üzerinden Karadeniz bölgesine geçtiklerini anlattı.

Terörist Mizgin K., örgütün bölgede EYP tuzaklı eylem hazırlığında olduğunu itiraf etti. Yol üzerlerindeki menfez içleri ve çevrelerinin güvenlik güçlerince sürekli kontrol edilmesinden dolayı örgütün bombalı tuzaklar için bu tür yerleri tercih etmemeleri doğrultusunda talimat verdiğini söyleyen PKK’lı Mizgin K., “Yollarda araçların yavaşladığı viraj, rampa gibi yerleri tercih etmemiz hususunda talimat aldık” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
PKK Karadeniz İtirafçı

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