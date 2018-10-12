Yakalanan teröristin silahı güvenlik korucusu saldırısında kullanılmış

Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalından otostop yaparak kent merkezine geldiği sırada yakalanan teröristin üzerinden çıkan silahın Bingöl'de emekli güvenlik korucusu Özcan Keçiören'in katledildiği saldırıda kullanıldığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozluk ilçesi kırsalından otostop yaparak kent merkezine geldiği sırada üzerinde yüklü miktarda para, el bombası ve tabancayla yakalanan Rojhat Serdar kod adlı Salih İlmin isimli PKK'lı teröristin üzerinde yakalan tabanca incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi.
Kriminal incelemede tabancanın 5 Eylül 2014 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesi Gerçekli Köyü Ceretin Deresi mevkisinde emekli güvenlik korucusu Özcan Keçiören'in öldürüldüğü saldırıda da kullanıldığı ortaya çıktı.
\
- Otostop yaptığı araçta yakalanmıştı
Salih İlmin adlı terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozluk ilçesi Tuzlagözü köyü yakınında otostop yaptığı otomobilde yakalanmıştı. Üzerinde bir tabanca, yüklü miktarda para ve el bombası ele geçirilen teröristin kentte üst düzey idarecilere saldırı hazırlığında olduğu belirlenmişti. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'la birlikte dağda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan terörist tutuklanmıştı.
Rahip Brunson kararı duyunca hıçkırarak ağladı!
ABD Konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı
Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Oraya da girilecek
Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...
İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı
Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi
CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Canan Kaftancıoğlu: Bu akşam sürprizimiz olacak
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum