Yakalanan teröristin silahı güvenlik korucusu saldırısında kullanılmış

Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalından otostop yaparak kent merkezine geldiği sırada yakalanan teröristin üzerinden çıkan silahın Bingöl'de emekli güvenlik korucusu Özcan Keçiören'in katledildiği saldırıda kullanıldığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozluk ilçesi kırsalından otostop yaparak kent merkezine geldiği sırada üzerinde yüklü miktarda para, el bombası ve tabancayla yakalanan Rojhat Serdar kod adlı Salih İlmin isimli PKK'lı teröristin üzerinde yakalan tabanca incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi.

Kriminal incelemede tabancanın 5 Eylül 2014 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesi Gerçekli Köyü Ceretin Deresi mevkisinde emekli güvenlik korucusu Özcan Keçiören'in öldürüldüğü saldırıda da kullanıldığı ortaya çıktı.

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- Otostop yaptığı araçta yakalanmıştı

Salih İlmin adlı terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozluk ilçesi Tuzlagözü köyü yakınında otostop yaptığı otomobilde yakalanmıştı. Üzerinde bir tabanca, yüklü miktarda para ve el bombası ele geçirilen teröristin kentte üst düzey idarecilere saldırı hazırlığında olduğu belirlenmişti. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'la birlikte dağda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan terörist tutuklanmıştı.

