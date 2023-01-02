Yakalanan zanlıların pişkinliği 'pes' dedirtti! Biri basın mensuplarına isim taktı, diğeri tükürdü

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yakalanan şahısların pişkinliği pes dedirtti. Şahıslardan biri basın mensuplarına isim taktı, diğeri ise tükürdü. İşte detaylar...

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, özellikle "hırsızlık" suçlarına yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

11 mahallede yapılan planlı operasyonda, hakkında ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık' ve ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından aranan ve toplamda 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.K., ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından aranan ve toplamda 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.B., ‘elde veya üstte bulunan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık’ suçundan aranan ve toplamda 5 yıl 7 ay hapis cezası bulunan S.Ş., ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından aranan ve toplamda 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.T., ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık’ suçundan aranan ve toplamda 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.U.Y., ‘birden fazla kişi ile birlikte silahla yağma’ suçlarından aranan ve toplamda 4 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası bulunan H.S., ‘silahla yağma’ suçlarından aranan ve toplamda 4 yıl 2 ay 11 gün hapis cezası bulunan Ö.D., ‘hırsızlık’ suçlarından aranan ve toplamda 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.T., ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan toplam 1 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., ‘yalan tanıklık’ suçundan toplam 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A., ‘basit yaralama’ suçundan toplam 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., ‘dilencilik yapmak veya yaptırmak’ suçundan toplam 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A., ‘hırsızlık’ suçundan toplam 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. ile birlikte 8’i ‘hırsızlık’ suçundan olmak üzere toplam 23 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şahıs cezaevine teslim edilirken, 10 şahıs ise

serbest bırakıldı.

BİRİ İSİM TAKTI, DİĞERİ TÜKÜRDÜ

Öte yandan, aranan şahıslardan C.K. emniyetten çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Sizin adınızı buldum, mokali" diyerek laf atarken, cezaevine teslim edilen diğer bir şahıs ise basın mensuplarına tükürdü. (İHA)

