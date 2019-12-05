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Yakalanarak adalete teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 17:55 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde eski eşini bıçaklayarak firar eden şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde eski eşi G.Y.’yi bıçaklayarak firar eden şüpheli M.Ö.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde eski eşini bıçaklayarak firar eden şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde eski eşi G.Y.’yi bıçaklayarak firar eden şüpheli M.Ö. İlçe Emniyet Müdürlüğünce kurulan özel bir ekip tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucunda Bursa Nilüfer ilçesinde sabaha karşı arkadaşının evinde yakalandı. Ekipler tarafından Bozüyük’e getirilen şüpheli gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli M.Ö. tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.
Diğer taraftan olayda yaralanan G.Y.’nin hastaneden taburcu olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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