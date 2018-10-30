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Yakalandı, uyuşturucu ve silahı çaldığını iddia etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 23:06 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bir eve girerek hırsızlık yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Yakalandı, uyuşturucu ve silahı çaldığını iddia etti

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bir eve girerek hırsızlık yapan 6 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelilerinden A.O. girdiği evden uyuşturucu ve pompalı tüfek çaldığını ileri sürdü. A.O.'nun evinin bahçesinde yapılan aramada çuval içerisinde 255 adet uyuşturucu hap, 4 gram eroin ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Çayırova Mahallesi 5201 Sokak'taki bir evden önceki gün hırsızlık yapılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucu şüpheliler U.K. (29), T.Ç. (28) ve A.K. (28) yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 3 kişinin ifadesi doğrultusunda genişletilen soruşturmada gözaltına alınan M.Y. (26) ile ilgili olarak savcılıktan ek süre alındı. Şüphelilerden olay yerine giden aracı kullanan M.B. (24) ile A.O. (28) yakalandı. A.O. ifadesinde hırsızlık için girdikleri evden para almadığını, uyuşturucu ve pompalı tüfek aldığını iddia etti. Polisin uyuşturucu madde ve silahın nerede olduğunu sorması üzerine A.O. evinin bahçesinde çuval içerisinde gizlediğini öne sürdü. Eve giden polis çuval içerisinde 255 adet uyuşturucu hap, 4 gram eroin ve bir pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yakalandı, uyuşturucu ve silahı çaldığını iddia ettiYakalandı, uyuşturucu ve silahı çaldığını iddia etti

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