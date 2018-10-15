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Yakalanınca polise rüşvet teklif etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 10:53 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta şüphe üzerine otomobilinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan bir kişi, gözaltında alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta şüphe üzerine otomobilinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan bir kişi, gözaltında alındı. Evinde arama yapılmaması, kendisinin serbest bırakılması için polise rüşvet teklif ettiği öğrenilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt’ta 11 Ekim’de şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler araç sürücüsü 34 yaşındaki S.F.A.’nın üst aramasını yaparak otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda 600 euro, 100 dolar ve 51 gram skunk ele geçirildi. Bunun üzerine iddialara göre, S.F.A. polis ekiplerine kendisini serbest bırakmaları ve lüks bir sitede bulunan evinde arama yapmamaları için 50 bin lira teklif etti. Polis ekipleri ise savcılıktan arama izni alarak S.F.A.’nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada 18 parça halinde 50 gram skunk ile uyuşturucu madde ticaretinden ele geçirildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan S.F.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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