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Yakalanınca şoka giren FETÖ imamını polisler taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 16:12 | Son Güncelleme

FETÖPDY'nin, KONYA Emniyet Müdürlüğü, Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu'ndan sorumlu 'mahrem abi'si olduğu belirlenen Mustafa Şahin A., Tokat'ın Zile ilçesine bağlı bir köyde yakalandı.

FETÖPDY'nin, KONYA Emniyet Müdürlüğü, Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu'ndan sorumlu 'mahrem abi'si olduğu belirlenen Mustafa Şahin A., Tokat'ın Zile ilçesine bağlı bir köyde yakalandı. Mustafa Şahin A. (36), polisi görünce şoka girdi. Yürümeyen ve konuşmayan şüpheli, polisler tarafından taşındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖPDY'nin Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önceden ifadeleri alınan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu'ndan sorumlu 'mahrem abi' olduğu belirlenen Mustafa Şahin A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Örgütün dershanelerinde fen bilgisi öğretmenliği yapan Mustafa Şahin A.'nın, itirafçı olan örgüt üyelerinin verdikleri ifadelerde, 17- 25 Aralık?ta herkesin 10'ar tane sosyal medya hesabı açıp, hükumet aleyhinde propaganda yapması talimatı verdiği belirtildi. Mustafa Şahin A.'nın aynı zamanda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edildi. Şüphelinin KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında da arandığı ifade edildi.
15 TEMMUZ?DA HASTALIĞI NÜKSETMİŞ
Tokat?ın Zile ilçesine bağlı bir köyde yaşadığı belirlenen Mustafa Şahin A.'nın ailesiyle kaldığı eve dün sabah operasyon düzenlendi. Polisi karşısında gören Mustafa Şahin A., şoka girdi. Yürümeyen ve konuşmayan şüpheliyi polisler taşıdı. Polis ekipleri, Mustafa Şahin A.'yı hastaneye götürdü. Yapılan tüm kontrollerinde hiçbir rahatsızlığı olmadığı belirlenen Mustafa Şahin A., taburcu edildi.
Mustafa Şahin A., Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Polislerin, neden böyle davrandığını sorduğu Mustafa Şahin A.'nın, Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çocukluğumda bir hastalık geçirdim. Şoka giriyorum. 15 Temmuz gecesi de hastalığım tekrar ortayı çıktı dediği belirtildi.
Mustafa Şahin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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