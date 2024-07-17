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  4. Yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti! Thodex vurgunuyla tanınan Faruk Fatih Özer aynı talebini yineledi

Yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti! Thodex vurgunuyla tanınan Faruk Fatih Özer aynı talebini yineledi

17.07.2024 16:05
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Türkiye'nin konuştuğu kripto para borsası Thodex vurgununda 21 şüpheli yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer de katıldı. Mahkeme Özer ve diğer sanıklar hakkında kararını açıkladı. Hazırlanan yeni iddianamede yer alan, mağdurların toplam zararı dudak uçuklattı.

Yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti! Thodex vurgunuyla tanınan Faruk Fatih Özer aynı talebini yineledi

Kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti. Olayla ilgili ikinci bir iddianame hazırlandı. Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında yeni duruşma görüldü.

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Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer, Cem Uzunoğlu ve Zuhal Özer, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada başka dosyadan tutuklu olan Serap Özer ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

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FARUK FATİH ÖZER: TAHLİYEMİ İSTİYORUM

Savunması alınan sanık Faruk Fatih Özer, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık Güven Özer de suçlamayı reddettiğini ifade ederek, "Şirketin kurumsal yapısına bakıldığında bu şirketle hiçbir alakam olmadığı görülecektir. Bu şirketle alakalı imza yetkim de yoktur. 22 yıldır ticari hayatımda saygın ve itibarlı bir iş insanıydım. Maalesef üzerime atfedilen suçtan dolayı 4 yıldır tutukluyum." dedi.

Sanık Serap Özer ise 2018'de iş aradığı sırada, kardeşinin eleman ihtiyacı olan şirketinde ön muhasebede işe başladığını ve kardeşinin şirketinde çalışmasının kendisine en ufak bir ayrıcalık sağlamadığını dile getirdi.

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Maaşı dışında hiçbir menfaat elde etmediğini ileri süren Özer, "Biz suç işlemek anacıyla bir araya gelemedik, örgüt kurmadık, örgüt yönetmedik. Ben çalıştığım yaklaşık 3 yıl boyunca Faruk Fatih Özer'in yasa dışı en ufak bir eylemine, talimatına şahit olmadım. Herhangi bir örgüt yapısı görmedim." diye konuştu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, duruşmaya gelmeyen 2 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkartılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

TOPLAM ZARAR 94 MİLYON LİRA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında düzenlenen ikinci iddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon lira olduğu belirtildi.

İddianamede, Faruk Fatih Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da Türkiye'ye getirilen Özer, tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Yargılamaya bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'teki "dolandırıcılık" davasına ilişkin kararını 7 Eylül 2023'te açıklamıştı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.

Diğer sanıklara çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat hükmü kurmuştu.

Mahkeme, ayrıca sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti.

Bu yargılama sürerken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında ikinci soruşturma dosyası açmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Thodex Faruk Fatih Özer
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