Yakalanmamak için avladıkları yaban keçisini parçalara ayırdılar

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avladıkları yaban keçisini parçalara ayırarak sırt çantalarında taşıyan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler kaçak avlanan 2 kişiye, 20 bin 367 TL para cezası uyguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile fahri av müfettişleri, Uzundere ilçesi Çamlıyamaç avlağındaki kontrollerde şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. İki kişinin taşıdığı sırt çantasını kontrol eden ekipler, parçalar haline getirilmiş et buldu. Ekiplerin yaptıkları incelemede etlerin yaban keçisine ait olduğunu belirledi. Kaçak avcılar, ekiplere yakalanmamak için yaban keçisini parçaladıklarını ifade etti. Yaban keçisi etlerine el koyan ekipler, kaçak avlanan şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet kabahatinden yasal işlem uyguladı. Avcılara, kaçak avları sebebiyle 20 bin 367 TL para cezası kesildi.
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