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Yakalanmamak için çaldığı cep telefonlarını toprağa gömmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 18:13 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde denize giren vatandaşın çantasını çaldığı tespit edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde denize giren vatandaşın çantasını çaldığı tespit edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin çaldığı çantanın içerisindeki 2 cep telefonu toprağa gömülü halde bulundu.
Olay, 20 Eylül Pazar günü Kemer ilçesi Merkez Mahallesi’ndeki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren Z. T. ile E. I.’nın içerisinde 2 cep telefonu ve bir miktar döviz bulunduğu çantalarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, verilen eşkal doğrultusunda çalışma başlattı. Şüphelinin H.D. isimli şahıs olduğunu belirleyen ekipler, operasyona hazırlandı. Eve baskın yapan polis, ikamette yaptığı aramada çalınan herhangi bir mala rastlayamadı.
Bu sefer olay yerine yakın bölgede araştırmalarını sürdüren ekipler, otluk bir alanda bir çanta ve etrafa saçılmış eşyaları gördü. Ardından tekrar şüpheli H.D.’nin evine giden ekipler, evin bahçesinde yaptıkları aramada ise müştekilere ait 2 cep telefonunu toprağa gömülü vaziyette buldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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