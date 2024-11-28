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Yakalanmamak için dağda ve ormanda yaşayıp sürekli yer değiştirdiler! 2 kardeş sonunda yakayı ele verdi

28.11.2024 00:56
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İzmir'in Menemen ilçesinde, yakalanmamak için dağda ve ormanda yaşam sürdüren ve sürekli yer değiştiren uyuşturucu taciri 2 kardeş, sonunda yakayı ele verdi. Tutuklanan kardeşlerin çok sayıda suçtan hapis cezaları bulunduğu bildirildi. Operasyonda şahıslardan uyuşturucu temin eden 2 kişi de suçüstü yakalandı.

Yakalanmamak için dağda ve ormanda yaşayıp sürekli yer değiştirdiler! 2 kardeş sonunda yakayı ele verdi

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Menemen ilçesinde, yakalanmamak için dağlık alanda yaşadığı tespit edilen ve İzmir'in kuzey ilçelerine uyuşturucu madde temin eden kardeşler M.C. (24) ve Ö.C.'nin (38) teknik ve fiziki takip sonucu yerini tespit etti.

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ORMANDA GİZLENİP SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRMİŞLER

Asarlık Mahallesi'nde, dağlık bölgede buldukları mağaralarda ve ormanda gizlenip, yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği tespit edilen 2 kardeşin yakalanması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün operasyon düzenlendi.

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ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORLARDI

Operasyonda, 12 farklı suçtan 18 yıl hapis cezası bulunan M.C. ve 14 farklı suçtan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ö.C. yakalanırken, şüphelilerden uyuşturucu madde temin etmeye geldiği öğrenilen B.Ç. (28) ve M.T. (30) de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik ecza ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. ve Ö.C. tutuklanırken, B.Ç. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İzmir Menemen
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