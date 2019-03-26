Yakalanmamak için estetik yaptıran hırsızlık çetesi lideri ve üyeleri yakalandı

İş yerlerindeki alarm ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için sürünerek hırsızlık yapan Sürüngenler Çetesi, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Örgütün lideri olan Yıldırım Bozkurt’un, yakalanmamak için saç ektirme ve bir dizi estetik operasyon geçirdiği ortaya çıkarken, yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Güngören, Merter, Küçükçekmece ve Bağcılar gibi tekstilcilerin yoğun bulunduğu bölgelerde iş yeri kasalarını patlatarak hırsızlık yapan 8 kişi yakalandı. İş yerlerindeki alarm ve kameralara yakalanmamak için sürünerek içeri giren ve hırsızlık yapan örgüt üyeleri kendilerine “Sürüngenler Çetesi” ismini verdiği öğrenildi.

14 hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ortaya çıkan Sürüngenler Çetesi, hırsızlığı gerçekleştirmeden önce yine bir örgüt üyesine ait olan ticari taksiyle keşif yaptı. Çete ardından güvenlik kameralarını etkisiz hale getirmek ve ikinci bir keşif için tekrar iş yerine gitti. Bir iş yerinde örgüt üyelerinin hırsızlık yaparken sürünerek dolaştığı görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.