HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yakalanmamak için kılıktan kılığa giriyordu! FETÖ üyesi operasyonla yakalandı

Yakalanmamak için kılıktan kılığa giriyordu! FETÖ üyesi operasyonla yakalandı

13.09.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan B.A., yakalanmamak için kılıktan kılığa girip saklanıyordu. Değişik adreslerde saklanan B.A. isimli şahıs, Nazilli polisi tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanmamak için kılıktan kılığa giriyordu! FETÖ üyesi operasyonla yakalandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ederken aranan şahıslara da göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli’de FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu ve hakkında 6 yıl 8 ay kesilmiş cezası olan B.A. isimli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

DEĞİŞİK ADRESLERDE SAKLANIYORDU

Kılıktan kılığa girerek yakalanmamak için değişik adreslerde saklanan B.A. isimli şahıs, Nazilli polisinden kaçamadı. Israrlı çalışmalar neticesinde kıskıvrak yakalanan şahıs cezaevine gönderildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Telefonla vatandaşlık verildiği' iddiası sosyal medyada çok konuşulmuştu! Açıklama geldi...'Telefonla vatandaşlık verildiği' iddiası sosyal medyada çok konuşulmuştu! Açıklama geldi...
Yeni SİHA heyecan yarattı! "Hayalet" TB4 yoldaYeni SİHA heyecan yarattı! "Hayalet" TB4 yolda
Balkondan iç çamaşırı düştü, pompalı tüfekle vuruldular!Balkondan iç çamaşırı düştü, pompalı tüfekle vuruldular!
Anahtar Kelimeler:
fetö operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Kota mı geldi?

Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Kota mı geldi?

Yunanistan Cumhurbaşkanı, Meis Adası'nı ziyaret etti! Dikkat çeken fotoğraflar

Yunanistan Cumhurbaşkanı, Meis Adası'nı ziyaret etti! Dikkat çeken fotoğraflar

Adnan Oktar davasında avukat ve hakim arasında ilginç diyalog

Adnan Oktar davasında avukat ve hakim arasında ilginç diyalog

Astığı pankart şaşkına çevirdi! 'Kızara kızara yazdım ama...'

Astığı pankart şaşkına çevirdi! 'Kızara kızara yazdım ama...'

İlginizi Çekebilir

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Prenses Diana’yla kıyaslandı! “Gölgede bıraktı”

Prenses Diana’yla kıyaslandı! “Gölgede bıraktı”

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.