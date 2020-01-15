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  4. "Yakalanmamak için" uyuşturucu paketlerinin yanına muska koymuşlar

"Yakalanmamak için" uyuşturucu paketlerinin yanına muska koymuşlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Adana'da narkotik ekiplerince araçlarında 12 kilo 548 gram eroin ele geçirilen şüphelilerin, "işlerinin rast gitmesi" ve "polise yakalanmamaları" için muskayı hazırlattığı iddia edildi

Adana'da araçlarında uyuşturucu ile polise yakalanmamak için hazırlattıkları iddia edilen "muska" ele geçirilen iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, plakasını belirledikleri hafif ticari bir araçla kente uyuşturucu madde getirileceğini belirledi.

Polis, şüpheli aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'ndaki uygulama noktasında durdurup arama yaptı.

Aracın yedek lastiğinde, arka koltuğunun altında ve kapıların iç kısımlarında 28 pakette 12 kilo 548 gram eroin ele geçirdi.

Uyuşturucu paketlerinin birinin yanında muska da bulan polis, şüpheliler Nevzat A. (36) ile Ali A'yı (43) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, "işlerinin rast gitmesi" ve "polise yakalanmamaları" için muskayı hazırlattığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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2 şüpheli adana eroin Muska uyuşturucu

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