Yakalanmayacağını sandı ama... Bu görüntülerin cezası 6 bin 700 lira!

Sivas'ta kentin farklı noktalarına aracıyla drift yapan sürücü cep telefonu kamerası ile bir akaryakıt istasyonunun kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Kısa sürede aracı ve sürücüsünü tespit eden ekipler sürücüye; trafiği tehlikeye düşüren hareketler yapmak ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı 6 bin 700 lira para cezası uyguladı.

Öte yandan sürücünün ehliyetine 2 ay süreliğine el konulurken, aracı da trafik ten men edildi.

İHA

