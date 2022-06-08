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Yakalayan balıkçı şaşkına döndü! 'Frankenstein'ın balığı' tuhaf görünümüyle tüyler ürpetti

08.06.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus balıkçı Roman Fedortsov, tuhaf görünümlü bir balık yakaladığında neye uğradığını şaşırdı. Fedortsov, 'Frankenstein'ın balığı' olarak adlandırılan sualtı canlısının korkunç bir fotoğrafını paylaştı. Görünümüyle tüyler ürperten balığın fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Yakalayan balıkçı şaşkına döndü! 'Frankenstein'ın balığı' tuhaf görünümüyle tüyler ürpetti

Rusya'dan balıkçı Roman Fedortsov, "Frankenstein'ın balığı" olarak adlandırılan tuhaf görünümlü bir canlıyı yakaladıktan sonra şoka uğradı. Sosyal medya ise korkunç canlının fotoğrafıyla sarsıldı.

"FRANKENSTEİN'IN BALIĞI"NI FOTOĞRAFLADI! ÜRKÜTÜCÜ

Daily Star'ın haberine göre; Korkunç keşif, Rusya'da Roman Fedortsov'un Rusya'nın kuzeybatısındaki Murmansk'ta çalıştığı sırada gerçekleşti. Derin deniz balıkçılığı yapan ve hayatını bilinmeyen yaratıkları aramaya adayan Fedortsov, kısa süre önce olağandışı yüzgeçleri, korkunç hayaletimsi bir gözü ve pürüzlü bir kuyruğu olan neredeyse yarı saydam bir canlının karesini paylaştı. Balık, tüm vücudunu kaplayan benzersiz işaretler nedeniyle birbirine dikilmiş gibi görünüyordu.

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Sosyal medya kullanıcıları, balığın garip görünümüne dikkat çekti. Instagram'da 5.000'den fazla beğeni alan gönderide yüzlerce kişi yorumda bulundu. Bir kişi, "Bu küçük şeyi birkaç yıldır bu sularda arıyordum, çok şanslısın, muhteşem." yazdı. Bir başkası, "Pokemon'a benziyor" ifadesini kullandı. Diğer kullanıcılar ise tuhaf balığın ne olabileceği konusunda teoriler paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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