'Yakamızı bırakmayacak' Haziran, temmuz, ağustos ve eylül için çarpıcı tahmin 'Son yılların belki de en...' Meteoroloji'den son dakika 7-11 Haziran hava durumu

Haziran ayında yağışlar devam edecek mi? Temmuz, ağustos ve eylülde hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Bir süredir devam eden yağışlar nedeniyle herkes tarafından hava durumu tahminleri dikkatle takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu paylaşırken Dr. Okan Bozyurt da yaz aylarındaki hava durumu tahminlerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

"UZUN YILLARDAN BERİ BÖYLESİNE RASTLAMADIM"

YouTube kanalından bir video paylaşan Dr. Okan Bozyurt, hava durumuna ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Bozyurt, "Haziran ayının ilk günlerini geride bırakacağımız bu günlerde hava sıcaklıkları hala mevsim normallerinin bir hayli altında seyrediyor. Yağış değerleri de özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyrediyor. Gerçekten uzun yıllardan beri böyle bir nisan, mayıs ve özellikle haziran ayına rastlamadım. Ancak 80'li yıllarda böyle olayların olduğunu hatırlıyorum. Uzun yıllardan beri bu kadar nemli bir ilkbahar ve ilkbahar sonuna rastlamadık." dedi.

"YAKAMIZI BIRAKMAYACAK GİBİ DURUYOR"

Bozyurt "Elimizdeki veriler temmuz ayının ilk haftasına kadar hatta kurban bayramını da içine alacak şekilde hava sıcaklıkları özellikle iç ege, göller bölgesi, iç anadolu, karadenizin iç kesimleri ve doğu anadolu gibi karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde mevsim normallerinin altında, yağış değerleri de yine bu sözünü ettiğim bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşecek gibi duruyor. Temmuz ayının ilk haftasına kadarki olan süreçte. Yani haziran ayı boyunca bu soğuk ve ya da serin ve nemli hava kütleleri ya da serin ve yağışlı hava kütleleri bizim yakamızı bırakmayacak gibi duruyor." şeklinde konuştu.

"İKLİMDE ÇOK FAZLA BİR DEĞİŞKEN VAR"

Öte yandan Bozyurt, "Ben bir ulusal kanalda bir konuşma yapmıştım. Dedim ki elimde bazı istatistikler var, bazı yıllarda mesela nisan, mayıs ve özellikle mayıs ve haziran ayları bu kadar yağışlı geçiyorsa bir sonraki gelecek kış bol yağışlı olur demiştim. Çünkü bu istatistikler bunu gösteriyordu. Ama tabii bu böyle mi olacak kesinlikle hayır. Çünkü iklimde çok fazla bir değişken var. Şu anda bize böyle gibi görünebilir ama şartlar değişir, önümüzdeki sonbahar ve kış çok farklı şartlarla kendisini gösterebilir. Nasıl bilim adamları geçenlerde bir açıklama yaptı, süper el nino geliyor dediler. Ben verilere bakıyorum, evet şu anda el nino oluşumları gerçekleşiyor, bu oluşum temmuz ayında tamamlanacak gibi ve artık el nino'nun etkileri ağustos ayında dünyada hissedilmeye başlanacak. Peki el nino'dan sonra nasıl olacak? Ben Türkiye'yi ele aldığım zaman, mesela la nina yıllarıyla el nino yıllarını karşılaştırdığımda la nina yıllarında Türkiye'deki kışların genelde biraz daha soğuk ama yağış değerleri bakımından da biraz daha mevsim normallerinin altında olduğunu görüyoruz. Yani genelde kurak bir kış geçirdiğimizi görüyorum. Ama el nino yıllarında baktığımız zaman hava sıcaklıkları biraz daha mevsim normalleri veya biraz daha üzerinde, ama yağış değerlerine baktığımızda da yine mevsim normalleri ve biraz daha üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani daha yağışlı kış mevsimlerinin olduğunu görüyoruz el nino yıllarında." ifadelerini kullandı.

"SÜPER EL NİNO BEKLEMİYORUM"

Devamında Bozyurt "Peki süper el nino olursa nasıl bir şey bizi bekler? Şu anda onu tasavvur etmek çok zor ama ben elimdeki verilere baktıkça şu anda ben süper el nino beklemiyorum. Normal bir el nino yılı bekliyorum. Ama tabii ki bu şartlar temmuz ayından sonra belirginleşmeye başlayacak." dedi.

"SON YILLARIN BELKİ EN SICAK AĞUSTOS VE EYLÜL AYINI YAŞAYABİLECEĞİZ"

Hava sıcaklıkları temmuz ayına kadar mevsim normallerinin biraz altında seyredecek demiştim. Peki temmuz ayında nasıl olacak? Temmuz ayında artık hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak, ama bunun dışında şöyle bir şey var. İç kesimlerde temmuz ayında da zaman zaman kırk ikindi tarzı yağmurlar meydana gelebilir, yani konveksiyonel yağışlar meydana gelebilir. Ama asıl ısınmayı ben ağustos ayından itibaren bekliyorum. Ağustos ve eylül adeta bizi kavuracak. Dolayısıyla son yılların belki en sıcak ağustos ve eylül ayını yaşayabileceğiz diye de düşünüyorum.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

7 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

8 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

9 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

10 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

11 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ



