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Yakamoz şehri böyle renklendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 00:58 | Son Güncelleme

Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahillerinde gece oluşan yakamoz kentte renkli görüntülere sahne oldu.Tekirdağ sahilinde Dolunay ışığının Marmara Denizine yansımasıyla oluşan yakamoz manzarası görenleri büyülüyor.

Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahillerinde gece oluşan yakamoz kentte renkli görüntülere sahne oldu.
Tekirdağ sahilinde Dolunay ışığının Marmara Denizine yansımasıyla oluşan yakamoz manzarası görenleri büyülüyor. Tekirdağlıların akşam karanlığının çökmesiyle birlikte akın ettiği Süleymanpaşa ilçe sahili, yakamoz manzarasıyla farklı bir güzelliği de beraberinde getirdi. Nisan ayına girilmesiyle birlikte yavaş yavaş başlayan sıcaklardan bunalmaya başlayan vatandaşlar, akşam serinliğinde yürüyüş yaparak, dolunayın Marmara Denizinde oluşturduğu yakamoz manzarasını da keyifle izliyor.
Bu anları gören telefonlarına sarılıyor
Yakamozun oluşturduğu bu renkli görüntüleri gören vatandaşlardan kimisi deniz kıyısında anı fotoğraflıyor. Sahile hemen hemen sıfır evlerde yaşayan kimi vatandaşlarda balkona çıkarak bu güzel anı ölümsüzleştirmenin keyfini yaşıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ay’ın deniz üzerindeki görüntüsü kaybolurken, kentteki meydana gelen renkli görüntülerde yerini zifiri karanlığa bırakıyor.

Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Yakamoz şehri böyle renklendirdi

Yakamoz şehri böyle renklendirdi
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