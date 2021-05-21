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  4. Yakayı ele verdi! Saniyeler için böyle çalmış

Yakayı ele verdi! Saniyeler için böyle çalmış

21.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de hırsız, cep telefonu ve matkabı saniyeler içinde kimseye fark ettirmeden çaldı. Mahkemeden serbest bırakılan şüphelinin hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi Başpınar Caddesi üzerindeki araç içerisinden 14 Mayıs saat 09.05 sıralarında matkap çalındı. Harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli S.E.'yi yakaladı. Yapılan incelemede şüpheli S.E.'nin 6 Mayıs saat 14.13 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde iş yerinden bir adet cep telefonu çaldığı da tespit edildi.

EŞYALARI SATMIŞ

Şüpheli S.E.'nin hırsızlık sonucu elde edilen eşyaları sattığı belirlenen şüpheli T.A. da Şehit Cevat Bayraktar Caddesi'nde bulunan iş yerinde yakalandı, yapılan kontrolde bir adet matkap çantası ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

S.E.'nin yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilirken, adli makamlarca şüpheliler T.A. ile adli kontrol tedbirleri uygulanan S.E. serbest bırakıldı.

DHA

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