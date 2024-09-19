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  4. "Yakayım mı sizi" dedi ‘Abi yapma’ deseler de dinlemedi... Çakmağı çakınca büyük bir patlama yaşandı

"Yakayım mı sizi" dedi ‘Abi yapma’ deseler de dinlemedi... Çakmağı çakınca büyük bir patlama yaşandı

19.09.2024 11:11
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.09.2024 11:11
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Olay 3 yıl önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Şişelere tıbbi kullanım için alkol doldurulduğu sırada bir patlama yaşandı. Olayda 2 hemşire yanarak ağır yaralandı. O hemşirelerden biri Gizem Elif Türk, patlamaya hemşire Önder E.’nin sebep olduğunu iddia etti. Yaşananların üstüne G.E. Türk'ün anlattıkları kan donduran cinsten oldu.

10 Aralık 2021'de, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde meydana gelen olayda, Önder E., Gizem Elif Türk ve Yılmaz Yapıcı şişelere tıbbi amaçlı alkol doldurdukları sırada patlama oldu. Alevler nedeniyle Hemşire Gizem Elif Türk ve hastane personeli Yılmaz Yapıcı ağır yaralandı.

2 AY SÜREN TEDAVİ SÜRECİ

Yılmaz Yapıcı görev yaptığı hastanede, Gizem Elif Türk de Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Vücudunda derin yanıklar oluşan Türk'ün tedavisi, 52 gün sürdü. Gizem Elif Türk, patlamaya hemşire Önder E.’nin “Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra elindeki çakmağı çakıp sebep olduğunu iddia etti. Türk, “Yanıklarımın dışında çok acılar çektim. Çektiğim acıları bir ben biliyorum. Onu uyardım, ‘Abi yapma’ dedim. Dinlemedi. Ben gördüğüm şeyi söylüyorum. Bu acılara neden olanın cezasını bulmasını istiyorum” dedi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Önder E. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan dava açıldı. Önder E.'ye 5 yıla kadar hapis cezası ile tutuksuz yargılandı.

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'YENİDEN RAPOR ALINMALI'

Zonguldak 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Gizem Elif Türk, Yılmaz Yapıcı ve taraf avukatları hazır bulunurken sanık Önder E. gelmedi. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Yılmaz Yapıcı’nın raporu geldi. 2 yıldır beklenen yaralananların durumuyla ilgili kati raporda, Yapıcı’nın yüzündeki yaraların iyileştiği, sabit iz kalmadığı ve organlarında fonksiyonel bozukluk olmadığı ifade edildi. Yapıcı’nın avukatı, müvekkilinin olay neticesinde daha fazla yaraya maruz kaldığını bu nedenle yeniden rapor alınması gerektiğini ifade etti.

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YANGIN NASIL ÇIKTI?

Sanık avukatı savunmasında, “Müştekilerden biri müvekkilin çakmak çaktığını diğeri görmediğini söylüyor. Kamera kayıtlarının incelenmesini istiyoruz” derken hemşire Gizem Elif Türk, “Ben gördüğümü söylüyorum, yalan mı söylüyorum” diyerek tepki gösterdi.
Sanık avukatı, “Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin hiçbir tespit yok. Önder, çakmak çaktığı için ya da şu nedenle kaza olmuştur diye tespit içeren bir rapor yok. Müvekkil karakola gittiğinde cebindeki çakmağı çıkarıp ‘belki bu alev almıştır’ diyor. Bunun üstüne olay buralara kadar geliyor. Kamera kayıtlarının incelenmesi ve yangının neden çıktığının aydınlatılmasını talep ediyoruz. Çünkü net ve bilimsel rapor yok” dedi.
Yılmaz Yapıcı’nın avukatı ise “Kamera izleme tutanağında elinde çakmak telefon benzeri bir cisim olduğu sabit. Ateşi onun yakmadığına dair bir şüphe bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

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‘YANIKLARIMIN DIŞINDA ÇOK ACILAR ÇEKTİM’

Söz verilen Gizem Elif Türk ise ağlayarak ifade verdi. Hemşire Türk, “Yanıklarımın dışında çok acılar çektim. İftira atacak olsam Yılmaz abiye de atardım. Çektiğim acıları bir ben biliyorum.” diye konuştu.
Hakim, savcıya mütalaasını sunması için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.
(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Hemşire hastane
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