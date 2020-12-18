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Yakılan ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar Afyonkarahisar'da bulundu

18.12.2020 22:26 | Son Güncelleme:
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Yakılan ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar Afyonkarahisar'da bulundu

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde tarihi Frig Vadisi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yakılan ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar bulundu.

Afyonkarahisar Valiliği'nin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Frigya bölgesinde ölülerin küllerinin koyulduğu oyuklar gün yüzüne çıkarıldı.

Keşfi sosyal medya hesabından duyuran Vali Gökmen Çiçek, “Arkadaşlarımız Ayazini Köyü'nde var güçleriyle çalışıyor. Bu çalışmalar esnasında metruk binaların temizliği ile beraber daha önce göremediğimiz yeni eserler ortaya çıkıyor. İşte bugün ortaya çıkardıkları eser Friglerin yaktıkları ölülerinin küllerini koydukları yer” ifadelerine yer verdi.

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Vali Çiçek'in Frigya bölgesinde başlattığı ‘Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi’ kapsamında ekipler 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan bölgede titiz bir çalışma yürütüyor. (İHA)

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