Yakılarak katledilen 5 kişi aile, defnedildikleri aynı mezarın başında anıldı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da geçen yıl hırsızlık amacıyla eve giren kişiler tarafından öldürülüp, cesetleri yakılan 5 kişilik Çataloğlu ailesi, olayın yıl dönümünde, birlikte defnedildikleri tek kişilik mezarın başında anıldı.

Merkeze bağlı Bürme köyünde geçen yıl 29 Kasım günü Çataloğlu ailesine ait 2 ev yandı. Yangında evlerden birinde oturan Fazıl (63) ve Sebahat (62) Çataloğlu ile oğulları Emin (35), gelinleri Şengül (32) ve torunları Serdar Çataloğlu (12) kayboldu. Olayın ardından güvenlik güçleri, aileye ulaşmak için arama çalışması başlattı. Aramaların 42'inci gününde, ailenin evlerine hırsızlık amacıyla giren kişiler tarafından öldürülüp, cesetlerinin yakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Erkan Kaş ve Ersan Kaş ile Erkan Kaş'ın kayınpederi Ali Şahin, suçlarını itiraf etti. Şüpheliler tutuklandı.

Katliamın birinci yıl dönümünde Çataloğlu ailesinin 5 ferdi, cesetlerinden geriye kalan parçaların birlikte defnedildiği tek kişilik mezarın başında anıldı. Ailenin yakınları ve komşuları, mezar başında Kuran-ı Kerim okudu ve dualar etti.

Olayda yaşamını yitiren Fazıl Çataloğlu’nun ağabeyi Emin Çataloğlu, adalete güvendiklerini ve suçluların en büyük cezayı alacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi.